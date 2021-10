Les infos de 18h - L'incroyable destin de Bernard Tapie : sa vie en quelques dates clés

Compliqué de résumer la vie de Bernard Tapie en quelques dates clés tant l'homme aura marqué son emprunte dans beaucoup de domaines. Une date pour le moins importante pour lui était le 26 janvier 1943, sa date de naissance. C'est sans doutes les épisodes les moins connus de sa vie, ses années de jeunesse et d'adolescence.



Il est né au Bourget dans une famille très pauvre, presque misérable et Bernard Tapie n'aimait pas en parler et le répétait souvent. Son père Jean était frigoriste et ils habitaient dans un 20m2 qui n'avait pas de salle de bain. C'est en tout cas une période qui aura forgé l'homme qu'il est devenu par la suite.

Au départ, il voulait être chanteur, ce fut un échec et il l'avouera après son service militaire. Lors de sa jeunesse, Bernard Tapie va chanter dans des bals notamment et devient ensuite chauffeur de salle. Par la suite, il participe à des courses automobiles notamment en Formule 3. Il a cette envie qui lui fait faire tout ce qu'il veut.

En 1975, il fait ses premiers pas dans le business avec comme modèle Marcel Loichot. C'est à partir de ce moment là qu'on connait le Bernard Tapie. Ce qui compte le plus pour lui, c'est sa famille. Il a très peu d'amis proches mais une rencontre va le pétrir : celle de sa rencontre avec sa femme Dominique. C'est la seule personne qui arrive à le canaliser et il restera fidèle toute sa vie. C'est grâce à sa famille qu'il tiendra toute sa vie notamment avec ses ennuis judiciaires, notamment le 3 février 1997 quand il part en prison pour 5 mois.

Le cinéma et Claude Lelouch comme rédemption

La redemption après la prison c'est ce film de Claude Lelouch "homme femme mode d'emploi." Claude Lelouch qui parlait de Bernard Tapie ce matin sur RTL lors de notre 1 ère édition spéciale. Leur rencontre remontait bien avant ce film.

"J'ai découvert Bernard Tapie dans les années 1970. Il avait loué ma salle de cinéma à Paris pour rencontrer des gens. J'ai découvert un homme convaincant et impressionnant, je me suis dit que c'était un comédien", affirme-t-il. "Il fait parti des gens qui nous faisaient rêver."

La politique, grand chapitre de sa vie

Des hauts et des bas comme pour le reste de sa vie. La carrière politique de Bernard Tapie l'a mené en quelques années de Marseille au gouvernement, tout en paradoxe. Pourtant homme de droite, il s'est présenté sous la bannière "majorité présidentielle" en soutien à Mitterrand. Originaire de région parisienne, c'est à Marseille qui est élu.

Pourfendeur du Front National, il semble pourtant avoir joué avec le parti d'extrême-droite, on se souvient de ce débat mythique avec Jean-Marie Le Pen, son plus grand ennemis durant sa carrière politique.

