"Il a un taux de royalties qui est de 25% à peu près, soit le triple de ce qu'un artiste français peut espérer. Mon pays c'est l'amour va permettre à Laeticia Hallyday de toucher plus de 2,5 millions d'euros de royalties, c'est absolument énorme. Elle est assise sur un empire de six propriétés donc il n'y a pas de scrupule à avoir pour demander le gel de ses royalties. À la guerre comme à la guerre. Il faut l'affaiblir pour qu'elle veuille bien revenir à la table des négociations, je pense que c'est ça derrière ", analyse la journaliste.

Johnny Hallyday avait négocié des dispositions totalement inédites. Quand vous étiez auteur ou compositeur pour Johnny, vous acceptiez de rogner sur votre part pour en donner un peu plus à la star, c'était à prendre ou à laisser. L'un de ses fidèles paroliers avait d'ailleurs confirmé ce petit arrangement qui permettait au chanteur de gonfler son salaire. Cet avantage s'était considérablement accru en 2004, lorsque Johnny Hallyday avait claqué la porte d'Universal Music pour Warner et ce, après 43 ans de collaboration. L'artiste avait ainsi négocié un quart des royalties. Un chiffre que confirme Lena Lutaud dans son enquête Ils se sont tant aimés, sortie vendredi chez Albin Michel.

Johnny Hallyday : Laura et David cherchent à "affaiblir Laeticia", analyse une journaliste

Quand on parle de Johnny, on ne parle jamais que de musique puisque l'argent faisait aussi et surtout partie intégrante du chanteur. Il avait le contrat d'interprète le plus lucratif du showbiz, rappelle la journaliste Lena Lutaud.

