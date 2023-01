Pourquoi Zinedine Zidane n'est pas le premier buteur de l'histoire du Stade de France

On a beaucoup parlé de Zinédine Zidane depuis le début de la semaine grâce, enfin plutôt à cause, de Noël Le Graet et ce matin, Florian, vous allez nous expliquer pourquoi Zizou n’est pas le premier buteur de l’histoire du Stade de France. Une idée reçue après sa participation le 27 janvier 1998 au match inaugural.

Mais le premier but marqué au stade de France, il n'a même pas été inscrit par un footballeur. Le premier point a été inscrit le 19 novembre 1997. Le jour où pour faire un test grandeur nature du Stade de France, l’état de sa pelouse, ses installations, on organise un match de foot.

La rencontre oppose une sélection d’ouvriers ayant travaillé à la construction du Stade au célèbre Variétés Club de France avec sur la pelouse, Alain Giresse, Jean Tigana et quelques autres grands sportifs. Mais pas Michel Platini, blessé au genou et qui était vert à l’idée de ne pas être le premier à glisser le ballon au fond des filets, lui dont le nom avait failli être donné au Stade.

Ce premier des 7 buts inscrits ce jour-là, score final 6-1 pour le Variétés Club de France, il est signé par quelqu’un qui a marqué l’histoire de l’équipe de France. Mais l’équipe de France de rugby. Car oui le tout premier buteur de l’histoire du Stade de France c’est Serge Blanco. D’une sublime frappe dans la lucarne droite.

Comme quoi il était aussi adroit avec un ballon rond qu’un ballon ovale. On souhaite d’ailleurs à nos rugbymen de suivre l’exemple de nos footballeurs et devenir le 28 octobre prochain champions du monde en gagnant la finale de la Coupe du Monde au Stade de France.

