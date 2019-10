Grace Kelly : "Je préfère les bons souvenirs aux regrets"

publié le 12/10/2019 à 11:25



Grace Kelly n'était pas une actrice docile. Ni une princesse de contes de fées... Derrière son allure sage et sa blondeur parfaite, la "reine des glaces" comme on l'appelait parfois cachait des tempêtes, des orages, des élans amoureux et la volonté farouche, de ne jamais appartenir à qui que ce soit.



Grace Patricia Kelly a vu le jour à Philadelphie. Au cœur de l'Amérique ancestrale, dans le quartier bourgeois de Germantown. Elle est née un mois seulement après le krach boursier de 1929.Troisième enfant d'une fratrie qui en comptera quatre.



Le père, John Brendan Kelly a commencé comme maçon. Puis a gravi les échelons de la notoriété et de la fortune. Au point de devenir une des figures du parti Démocrate et de rater de peu l'élection à la mairie. Un authentique self made man autoritaire et colérique. Quand les Anglais refusent qu'il participe à une compétition d'aviron réservée à l'aristocratie, au motif qu'il est "travailleur manuel", il envoie sa casquette au Roi d'Angleterre.



Grace Kelly recherchera toujours auprès de ce père dépourvu de délicatesse la reconnaissance sans jamais l'obtenir. Elle dira: "Mon père avait une vision simple de la vie. Pour lui, tout devait se gagner par le travail, la ténacité et la droiture". Auprès de sa mère, Margaret, ancienne mannequin, ancienne athlète, Grace découvre les contes de Lewis Carroll et le Livre de la Jungle.



La famille Kelly, image idéale d'une Amérique, belle, riche, et ambitieuse, fréquentent les Kennedy. La légende dira que le jeune John Kennedy serait tombé amoureux de Grace et qu'en voyant les images de son mariage avec Rainier, il se serait exclamé: "C'est elle que j'aurais du épouser"...