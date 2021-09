Six ans après avoir révélé l'existence du fils caché du prince Albert II, Nicole Coste effectue des confidence sur les rapports qu'entretient Alexandre avec son père. En 2005, elle avait posé une première fois avec son bébé, suscitant de vives réactions à Monaco.

16 ans plus tard, et alors que le jeune homme a fait sa toute première sortie officielle le mois dernier au bal de la Croix-Rouge, "l’événement mondain de la principauté où s’affiche le clan Grimaldi", l'ex-compagne d'Albert II a voulu revenir sur les liens entre le prince et son fils qui vient de fêter son 18e anniversaire dans une interview accordée à Paris-Match, repérée par Le Point.

Si le jeune adulte a été "écarté de tout droit de succession sur le trône", il n'est désormais plus un secret pour personne. "Albert a toujours assumé son rôle de père et aucun accord financier n’a jamais été conclu entre nous", confie Nicole Coste dans les colonnes de l'hebdomadaire. "Dès que Stéphanie est devenue la marraine d’Alexandre, j’ai su qu’il aurait une place dans la famille princière", a-t-elle ajouté, précisant que son fils et le prince partagent une belle complicité.

"Ils s’entendent à merveille et sont très complices. Ils aiment pratiquer ensemble des activités sportives et, parfois, parler de politique.", assure la mère d'Alexandre.

Désormais, les choses vont progressivement changer Nicole Coste dans une interview pour Paris Match, le 1er septembre 2021.

Le jeune homme, qui s'apprête à rentrer à l'université, passe des moments "agréables et fraternels" avec les autres membres de la famille. Il voit régulièrement sa demi-sœur Jazmin Grace, 29 ans, ainsi que ses deux jumeaux, Jacques et Gabriella. "Alexandre joue joyeusement avec eux quand il les voit", poursuit la quadragénaire qui avait rencontré le prince Albert II lors d'un vol Paris-Nice en 1997.

"Pendant dix-huit ans, son père et moi avons fait en sorte de ne pas l’exposer officiellement", explique cette ancienne hôtesse de l'air devenue designer de mode. Une discrétion qui a permis selon elle de "préserver" son fils. "Désormais, les choses vont progressivement changer. Je ne trouve pas gênant, à cette étape, de donner un peu de ses nouvelles et de montrer comment Alexandre est heureux, entouré", assure-t-elle.