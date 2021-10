"Germinal" : la série événement diffusée à partir de ce mercredi

C'est l'événement télévisé du jour. Ce mercredi 27 octobre, France 2 diffuse à 21h10 Germinal, une nouvelle adaptation du roman d'Émile Zola. Pour rappel, l'histoire se déroule au XIXe siècle, les mineurs et leurs familles vivent dans la misère absolue et sont asservis par des compagnies ayant littéralement le droit de vie, et surtout de mort, sur eux. Face à cette vie sordide, ces nouveaux esclaves se révoltent et se mettent en grève.

Dans cette mini-série composée de six épisodes, co-produite par Salto avec un budget de 12 millions d'euros, les téléspectateurs pourront admirer le jeu d'acteur de Louis Peres, Guillaume de Tonquédec, Sami Bouajila, Natacha Lindinger, Alix Poisson ou encore Thierry Godard. Au total, l'œuvre compte vingt acteurs principaux et 2.400 figurants.

Pour ce tournage, les équipes ont utilisé pas moins de 700 costumes, dix décors conçus et entretenus par cent techniciens, mais aussi trois vrais sites miniers. Autre anecdote, ces dernières ont également acheté en Pologne vingt-deux tonnes de charbon et cinq tonnes de boue.

Une série à découvrir, même si l'on peut noter un petit bémol : de nombreuses scènes sont tournées dans une mine très sombre avec des acteurs couverts de charbon. Très souvent, il est alors difficile de distinguer qui est qui, compliquant ainsi la compréhension de certains passages.