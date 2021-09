Belmondo : Netflix, OCS, Amazon, Salto... Où (re)voir ses films en streaming ?

Depuis l'annonce de la mort de l'acteur légendaire, Jean-Paul Belmondo, les chaînes de télévision ont bousculé leurs grilles afin de faire de la place aux grands films de Bébel. Le soir même, TF1 a diffusé Itinéraire d'un enfant gâté suivi par Belmondo par Belmondo. La deux préférait L'As des as et a aussi continué la soirée avec un documentaire biographique avec la rediffusion du numéro Belmondo du magazine Un jour un destin. Arte a opté pour Un flic, C8 pour Le Magnifique, W9 pour Flic ou voyou...

Ces chaînes vont continuer à diffuser des films avec Jean-Paul Belmondo ce 7 septembre : Le professionnel sera à l'affiche de France 2 en première partie de soirée suivi par À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Les téléspectateurs pourront regarder sur Paris Première une soirée spéciale avec la diffusion du Marginal à 20h55 suivi de L'héritier et de deux documentaires, notamment sur le Belmondo casse-cou, fan de cascades.

Les plateformes de streaming, elles aussi, ont bousculé leurs grilles pour mettre en avant des contenus "spécial Belmondo". OCS propose 4 films : Le Corps de mon ennemi, Peur sur la ville, Charlotte et son Jules et Les mariés de l’an 2. Carton plein sur Netflix qui dispose d'un immense catalogue. Vous pourrez voir ou revoir : Léon Morin, prêtre, Un homme qui me plaît, Cartouche, Stavisky, Peur sur la ville, Les Morfalous, L’héritier, Joyeuses Pâques, Hold-up, Le Guignolo, L’As des As, Le Marginal, Le Magnifique, L’Incorrigible, Le corps de mon ennemi, Flic ou voyou ou encore Le Professionnel. L’homme de Rio, lui, sera proposé sur Amazon Prime Video et Salto propose le documentaire de 2018 Belmondo par Belmondo.