Belgique : une émission vous propose d'avoir un enfant... avec des inconnus

Faire un enfant avec des inconnus. Une émission de télé réalité belge de la chaîne flamande privée VTM fait beaucoup parler d'elle chez nos voisins : elle propose de réunir des candidats qui ne peuvent pas avoir d'enfants mais qui en veulent. Son but est d'aider des personnes à concevoir et élever un enfant avec d'autres sans relation amoureuse. Le premier numéro - un épisode test - a été diffusé lundi 18 octobre au soir.

Le titre est clair Ik wil een kind - traduisez "Je veux un enfant". Le symbole de l'émission : la présentatrice chevauchant une cigogne. Le ton est donné : vous voulez un bébé mais vous ne pouvez pas pour des raisons médicales ou sociales, alors nous allons vous mettre en relation avec d'autres dans le même cas.

C'est un peu le principe des programmes de rencontre tels que L'amour est dans le pré ou Mariés au premier regard. Néanmoins, ici il n'est absolument pas question d'amour ou de romantisme entre candidat, mais de les réunir pour qu'ils forment des co-parents... Ce que l'émission appelle "co-parentalité consciente" ou "co-parentalité programmée".

Qu'est-ce que la co-parentalité ?

On ne parle pas d’adopter ou de fécondation in vitro, mais bien de concevoir un enfant et de l’élever ensemble, sans entretenir de relation amoureuse. Ces futurs parents ne seront pas forcément deux. La parentalité pourra réunir deux, trois, quatre personnes différentes : un couple avec une personne seule ou encore deux couples ensemble, hétérosexuels ou homosexuels peu importe. Tous seront amenés à devenir les co-parents de l'enfant.

Vous ne pouvez pas être légalement plus de deux parents du même enfant. C’est d’ailleurs ce vide juridique que la chaîne dit vouloir mettre en lumière. Le lieu de vie de ce futur enfant, les aides, les droits... rien n'existe dans la loi belge pour des co-parents multiples. VTM l'assure : un accord sera conclu entre les co-parents sur ces questions. Les candidats seront suivis par des psychologues, un médecin et un avocat.

Une unanimité... négative

Attention ici l'aboutissement n'est pas la grossesse pendant l'émission, même si ce n'est pas exclu. La chaîne télé a rappelé que son objectif était avant tout d’attirer l’attention sur l’existence de cette forme de famille. C'est du moins comme cela qu'elle se défend.

Jusqu'au gouvernement flamand, le ministre néerlandophone de la jeunesse a été interpellé par les députés du parlement la semaine dernière à ce propos. Benjamin Dalle dit ne pas pouvoir interdire le programme... Il n'y a pas d'infraction aux droits de l'enfant puisqu'il s'agit d'enfants qui ne sont pas encore conçus.

Le ministre promet de rester vigilant. Certains membres du parti nationaliste flamand sont allés plus loin... en dénonçant une pratique honteuse dans le cadre d’une course à l’audience et au profit. Sur les réseaux sociaux pendant la diffusion hier soir, le premier numéro a fait l'unanimité de manière négative. De nombreux belges se sont indignés de l'existence d'un tel programme de télé réalité. La chaîne télé de son côté compte bien aller jusqu'au bout de son programme