"Succession" (OCS) : le récap' indispensable avant de visionner la saison 3

La famille la plus riche et la plus cruelle de la télévision est de retour pour un nouveau jeu de massacres en petit comité. La série de HBO, diffusée en France sur OCS, vient de dévoiler le premier épisode de sa troisième saison. Celle-ci est très attendue des fans et, surtout, elle débarque deux ans après la fin de la saison 2. Une éternité pour notre mémoire.

Avant de se replonger dans les manipulations mesquines et le psychodrame permanent de la famille Roy, il est grand temps rafraîchir notre mémoire collective sur les événements de la saison 2. La saison 3 s'intéresse très directement aux conséquences des actions de certains personnages-clés à la fin de la saison 2.

Si vous n'avez jamais regardé Succession ou que vous ne voulez pas être "spoilé", nous vous conseillons de ne pas aller plus loin pour garder intact le plaisir de la découverte. Sachez simplement que si la série est un tel phénomène, c'est à raison. La bataille intrafamiliale entre Logan Roy (Brian Cox), capitaine d'industrie et magnat des médias et ses enfants et hypothétiques héritiers, est un délice de télévision. Le style, entre le drame, le thriller corporate et la comédie noire, est unique dans le paysage des séries. Vraiment, n'hésitez pas à plonger.

Pierce vs Roy

Où en étions-nous lors de la saison 2 de Succession ? Nous ne savons toujours pas qui sera l'héritière ou l'héritière de Logan Roy au poste de PDG de l'entreprise. Shiv et Tom se sont mariés, Shiv n'a pas été adoubée par son père, Kendall est traumatisé par son addiction et l'accident qu'il a causé en fin de saison 1 et l'entreprise est en train de devenir un boulet. Une idée surgit alors : peut-être vaudrait-il mieux vendre le groupe ou acquérir une autre boîte afin de devenir incontournable ?

Logan Roy se fait convaincre de racheter l'entreprise familiale PGM. Les Roy rencontre alors les Pierce. Une vaste négociation entre les deux chefs de famille se tient. Shiv est préférée pour prendre la tête de l'entreprise fusionnée puisqu'elle est progressiste, ce qui correspond plus aux idées politiques de la matriarche des Pierce. La négociation va et vient mais ne se stabilise jamais. La révélation dans la presse d'un scandale dans la division des croisières du groupe n'améliore pas l'atmosphère...

Rhea Jarrell qui est la CEO de PGM devient un personnage de plus en plus important. Elle se rapproche de Logan de très (très) près ce qui n'est pas sans soulever les soupçons des enfants Roy et de la femme de Logan, Marcia.

"Tu dois être un tueur"

Une fête est donnée pour Logan Roy à Dundee en Écosse pour célébrer les 50 ans à la tête de son empire. Rhea devient de plus en plus importante et les enfants de Logan craignent, chacun à sa façon, de se faire déposséder de l'entreprise familiale. Toute la famille se ligue contre Rhea mais pensent aussi que si elle devient le visage de l'entreprise lorsque le scandale des croisières explosera, il serait bon d'être loin du blast médiatique et juridique.

Rhea finira par se retirer du jeu calment. Le scandale devient tel que les responsables de l'entreprise sont entendus par le Sénat (dont l'ancien boss de Shiv). Greg dispose de pièces incriminantes mais résiste à la pression. Tom se ridiculise et Logan essaye de faire porter le chapeau à son fils Logan qui ne peut que subir...

Après une tentative de reprise de contrôle de l'entreprise par des fonds privés (et une prise d'otage), la petite famille est réunie sur un yacht pour décider qui doit être le bouc-émissaire du scandale. Tom explique à Shiv qu'il n'est pas satisfait de son mariage. Shiv, en échange, supplie son père de ne pas sacrifier Tom. C'est Kendall qui est sélectionné pour être sacrifié. "Tu n'es pas un tueur, tu dois être un tueur", explique Logan à son fils. Kendall entend parfaitement ce conseil paternel et décide de le mettre à exécution en tuant... son père. Médiatiquement bien sûr.

Lors de sa conférence de presse durant laquelle il devait se sacrifier pour Logan et l'entreprise, Kendall incrimine son père et détruit son image devant les caméras du monde entier. Le parricide shakespearien est total et Logan, ne peut s'empêcher d'esquisser un sourire à l'idée de ce duel. Voilà où sont les pions lorsque la saison 3 débute.