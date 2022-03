Gérard Depardieu : déjà russe et français, l'acteur est désormais aussi dubaïote

À l'affiche de Maigret de Patrice Leconte et de Robuste de Constance Meyer, Gérard Depardieu donne quelques informations sur sa nouvelle vie. Interrogé dans les pages de L'Obs, l'acteur qui possède un passeport russe depuis 2013, a ajouté une nouvelle nationalité à son actif.

Gérard Depardieu possède la nationalité française, russe et désormais dubaïote, comme il le révèle à L'Obs : "Même si j'ai encore la nationalité et un passeport français, je suis désormais citoyen russe et dubaïote". Cependant, il ne précise pas depuis quand il possède cette nationalité dubaïote. Il ne donne pas non plus de précisions sur son passeport français, qu'il souhaite "rendre", comme il le confiait au Journal du Dimanche, le 20 février dernier. "Je pense parfois à rendre mon passeport français (...) J’ai plein de nationalités et de vies qui m’attendent. Mon pays, je l’ai dans la tête, je porte sa beauté en moi mais je veux être libre de partir", expliquait-il.

Cependant, Gérard Depardieu, qui a appelé "à arrêter les armes et négocier", dans la guerre en Ukraine confie que sa "vie se déroule le plus souvent en Méditerranée. J'ai deux bateaux pour la pêche au gros, l'un à Dubaï et l'autre qui servait pour la pêche au thon et dans lequel j'ai fait aménager un appartement à Istanbul".

Mais, l'acteur sera "toujours en France pour y tourner, mais de moins en moins pour y vivre. Je vais d'ailleurs mettre en vente mon hôtel parisien et mes vignes", conclut-il.