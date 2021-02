Depardieu mis en examen pour viols : "Je suis innocent et je n'ai rien à craindre"

et AFP

publié le 25/02/2021 à 20:41

Gérard Depardieu a été mis en examen le 16 décembre dernier pour "viols" et "agressions sexuelles". Des faits qu'il aurait commis à l'été 2018 sur une jeune comédienne. "Je suis innocent et je n'ai rien à craindre", a réagi l'acteur ce jeudi, évoquant "le caractère totalement infondé des accusations".

"Il n'y a pas de preuves, il n'y a rien contre moi", a-t-il encore déclaré lors d'un entretien au journal italien La Repubblica, repris par le HuffPost. "Je ne peux que rejeter le plus clairement possible, comme déjà fait devant les enquêteurs, toutes les accusations. Pour moi, l’enquête a été close faute de preuves. Au tribunal, je réaffirmerai mon innocence. Je suis innocent et je n’ai rien à craindre", assure Gérard Depardieu.

Le 23 février, l'AFP a appris de source proche du dossier, que l'acteur de 72 ans avait été mis en examen le 16 décembre pour des faits de "viols" et "agressions sexuelles" sur une jeune comédienne à l'été 2018. La plaignante, avait dénoncé à la gendarmerie fin août 2018 avoir été violée à deux reprises au domicile parisien de la star.