"Friends" : Matthew Perry rompt ses fiançailles avec Molly Hurwitz

publié le 02/06/2021 à 19:48

Matthew Perry est désormais un homme célibataire. L'interprète de Chandler Bing a annoncé avoir rompu ses fiançailles avec sa compagne Molly Hurwitz, via un communiqué publié le 1er juin dernier par People Magazine.



"Quelque fois les choses ne marchent pas et c'est le cas ici. Je souhaite le meilleur à Molly", a expliqué Matthew Perry au média américain. Molly Hurwitz et Matthew Perry étaient ensemble depuis 2018. Ils avaient annoncé leurs fiançailles en novembre dernier. Les raisons de leur séparation n'ont pas été communiquées.

Une rupture qui survient quelques jours après la diffusion de l'épisode spécial des retrouvailles de Friends, le 27 mai dernier aux États-Unis sur HBO Max et sur Salto en France. Comme le rapporte le média américain Page Six, de nombreux fans ont été "inquiets" de l'apparence de Matthew Perry sur le plateau de Friends : The Reunion, certains pensant qu'il était "sous l'emprise d'alcool" pendant les interviews à cause de sa voix "empâtée".

Or, une source a confié au Sun qu'en réalité l'acteur venait de subir "une opération dentaire". "Matthew a tourné l'épisode le jour d'une intervention dentaire en urgence. Bien évidemment, personne n'a envie d'être filmé après une telle opération", conclut la source.