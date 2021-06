publié le 01/06/2021 à 16:36

Friends n'a jamais été autant au cœur de l'actualité. Depuis la diffusion le 27 mai dernier de l'épisode spécial des retrouvailles, en France sur Salto, la série culte des années 90-2000 est partout. Et pour continuer sur cette vague de nostalgie, Courteney Cox aka Monica Geller a recréé la célèbre danse "The Routine" de la saison 6 de Friends, avec Ed Sheeran.

"The Routine" est un moment culte de la saison 6, lorsque Monica et Ross (David Schwimmer) sont au tournage du show Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve. Pour se faire repérer par le cameraman, le frère et la sœur décident de faire "The Routine", une chorégraphie qu'ils avaient inventée étant enfants. Les mouvements de bras et de jambes s'enchaînent pour une scène culte comme Friends a pu en offrir au cours de ses 10 saisons.

La Routine 2021 se termine par des éclats de rire d'Ed Sheeran et de Courteney Cox puisque les deux stars finissent par tomber au sol, lorsque l'actrice doit sauter par-dessus le chanteur aux nombreuses récompenses. Publiée le 30 mai dernier sur le compte Instagram de l'interprète de Monica, la vidéo a dépassé les 9.000 vues et a récolté plus de 8.000 j'aime et tout autant de commentaires de la part de sa communauté, dont Kaley Kuoco de The Big Bang Theory, Tan France de l'équipe de Queer Eye et Allison Janney de Moi, Tonya.