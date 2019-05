publié le 16/05/2019 à 20:32

La réalisatrice anglaise Greta Bellamacina n'a pas pu accéder au festival de Cannes car son bébé de 4 mois n'avait pas d'accréditation, selon le Guardian repéré par Le Figaro. Venue présenter son nouveau long-métrage, Hurt By Paradise, au Marché du Film, cette dernière s'est dite "sidérée par l’absurdité de cette attitude réductrice".



D'après la réalisatrice britannique, le festival a d'abord refusé l'accès à son bébé. Puis, après des discussions houleuses, elle est finalement autorisée à entrer dans la zone d'accréditation. Sur place, on lui explique que son nouveau-né a besoin d'un laissez-passer délégué coûtant 300 euros, raconte le quotidien anglais. Malgré la somme, la jeune femme accepte toutefois de payer avant qu'elle ne soit finalement priée de quitter les lieux car la demande d’accréditation va prendre trop de temps.

La direction du festival de Cannes justifie cet incident par une "mauvaise communication" des services de sécurité. L’organisation avait d'ailleurs annoncé, au mois d’avril, un accès facilité aux professionnels avec enfants, baptisé "Parenting at Film Festivals". Il permet aux parents issus de l'industrie du cinéma d'être accompagnés et aidés pendant la quinzaine. Un lieu, Le Ballon Rouge, leur est même réservé et propose des accréditations supplémentaires - et gratuites - pour une nounou et un bébé, ainsi qu’une salle d’allaitement et de baby-sitting. Cet endroit dispose également d’un accès simplifié aux poussettes et aux jeunes enfants.