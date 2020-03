Kate et William honorent les mères avec d'adorables photos de famille

publié le 23/03/2020 à 15:25

Commençons par vous rassurer : non, vous n'avez pas oublié la fête des mères. Si les Britanniques célébraient les mamans du Royaume-Uni ce dimanche 22 mars 2020, les Français ont encore plusieurs semaines pour réfléchir à leur petite attention : fleurs, collier de pâtes ou poème. La fête des mères en France sera le dimanche 7 juin.

Pour coller à l’événement, le duc et la duchesse de Cambrigde, Kate et William, ont posté plusieurs photos de famille pour célébrer les mères. On peut voir quatre photographies : le couple avec leurs enfants sur les épaules dont la princesse Charlotte au premier plan, portée par Kate Middleton, la princesse Diana et ses deux fils, Carole Middleton et sa fille quand elle était plus jeune et enfin une petite carte avec gouache et fleurs séchées, création du prince George pour sa mère. "A toutes les mères, jeunes ou non, et aux familles qui passent du temps ensemble ou loin les uns des autres dans cette période difficile. Belle fête des mères", peut-on lire en légende.

To mothers new and old and families spending today together and apart – we are thinking of you all at this difficult time.



Happy Mother’s Day 🌷 pic.twitter.com/Qu0gkUYGdQ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 22, 2020

La reine Elizabeth II a appelé les Britanniques jeudi 19 mars - après s'être retirée au château de Windsor - à consentir à des efforts "d'une importance vitale" dans cette période de "grande incertitude et inquiétude". "Plus que jamais, nous avons un rôle d'une importance vitale à jouer en tant qu'individu, aujourd'hui et dans les jours, les semaines et les mois à venir", a déclaré la souveraine de 93 ans dans un communiqué.

"Je suis sûre que nous serons à la hauteur de ce défi. Je peux vous assurer que ma famille et moi sommes prêts à jouer notre rôle" dans cette "période de grande incertitude et inquiétude, a-t-elle ajouté. Elle a rappelé que l'histoire du Royaume-Uni avait été "forgée par des personnes et des communautés qui ont agi comme un seul homme, combinant leurs efforts vers un but commun".