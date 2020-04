Meghan et Harry : des SMS envoyés à Thomas Markle révélés

Le prince Harry et Meghan Markle à Londres le 29 juin 2019

publié le 22/04/2020 à 23:38

La guerre entre Meghan, Harry et les tabloidsbritanniques s'accélère. Désormais libres de leurs obligations royales, le couple a annoncé leur décision de boycotter quatre tabloïds britanniques, qu'ils accusent de publier des articles "déformés, faux et envahissants au-delà de la raison".

Ce nouvel épisode de relations tendues du couple avec la presse intervient alors qu'un procès l'opposant à l'éditeur du Daily Mail doit s'ouvrir vendredi, Meghan Markle accusant le tabloid britannique d'avoir publié une lettre écrite à son père, transmise par ce dernier.

Le 20 avril dernier, à quelques jours de l'ouverture du procès, des documents de justice que des journalistes ont pu consulter dévoilent le contenu de plusieurs SMS échangés entre le prince Harry, Meghan Markle et son père, Thomas Markle, quelques jours avant le mariage en mai 2018.

Des échanges de SMS avant la cérémonie

Comme le rappelle Paris Match, c'est à ce moment-là que la relation entre le père et la fille se détériore. Le couple princier apprend dans la presse que Thomas Markle a organisé une fausse paparazzade pour laquelle il avait touché de l'argent. Hospitalisé au moment du mariage, il bénéficie tout de même du soutien de sa fille et de son gendre, qu'il n'a pas encore rencontré à ce moment-là.

"Tom, Harry à nouveau ! Je dois vraiment vous parler, écrit le prince selon Paris Match. Vous n'avez pas besoin de vous excuser, nous comprenons la situation, mais faire ça en public ne fera qu'empirer la situation."

"Nous ne sommes pas en colère Le prince Harry





"Si vous aimez Meg et que vous voulez bien faire, poursuit-il, appelez-moi car il y a deux options qui n'incluent pas le fait de parler aux médias (...) Alors s'il vous plaît appelez-moi pour que je puisse vous expliquer. Meg et moi ne sommes pas en colère, nous voulons seulement vous parler. Merci."

Meghan, elle aussi, y va de ses messages. "J'ai essayé de te contacter tout le week-end mais tu ne réponds à aucun de mes appels ou de mes SMS... Je suis très inquiète pour ta santé et ta sécurité et j'ai pris toutes les mesures pour te protéger mais je ne suis pas sûre de savoir quoi faire si tu ne réponds pas... As-tu besoin d'aide ? (...) Toute cette situation est très inquiétante mais ta santé est le plus important".

Ces messages restés sans réponses prouvent également que le couple a envoyé une équipe de sécurité pour protéger Thomas Markle de la presse lorsqu'il était à l'hôpital. Celui-ci refusera sur place cette sécurité et préférera se confier auprès des journalistes de TMZ.