publié le 26/03/2020 à 15:23

"Nous nous sommes salués de loin, chacun d'un côté de la table." Le Prince Albert II de Monaco l'assure en souriant : il ne pense pas avoir contaminé le Prince Charles d'Angleterre, lui-même infecté par le virus. Même si les deux hommes se sont croisés récemment, le 10 mars dernier à Londres, lors du sommet de la Fondation WaterAid, ils avaient à l'époque gardé leurs distances.

Au micro de Stéphane Bern, le souverain en profite pour rassurer sur son état de santé: "Je tousse encore un peu mais je n'ai plus de fièvre. J'aperçois le bout du tunnel...". Et Albert II adresse un message de soutien à nos voisins italiens, nombreux à travailler en principauté: "Nous sommes très touchés et très peinés par l'ampleur de la tragédie chez eux..."

Au micro de Stéphane également ce jeudi : Patrick Bruel ! Confiné dans son appartement à Paris, le chanteur met à profit cette épreuve, ce "temps suspendu", pour relire des classiques (Romain Gary, Proust), revoir quelques films (Le Parrain), tout en restant connecté avec ses deux fils et leur mère, partis dans le sud de la France. Et un peu avant la fin de l'émission, Patrick nous fait l'immense plaisir de se mettre au piano pour nous jouer Héros, un titre écrit en 2015 et qui figure sur son dernier album Ce soir on sort: une chanson prophétique, dont les paroles prennent tout leur sens aujourd'hui:

"Je veux offrir ces quelques rimes, à tous ces hommes anonymes,

Tous ces héros sans patronyme, tous ceux qui n'auront jamais d'hymne..

Ceux que l'Histoire a vu passer, que la mémoire a effacés

Qui n'ont pas jugé nécessaire, d'en faire tout un anniversaire"

Ce soir on sort Crédit : Patrick Bruel

L'inoxydable duo Bourvil / de Funès !

Pour commencer l'émission, Stéphane Bern s'entretient avec la scénariste et réalisatrice Danièle Thompson. Fille et collaboratrice de Gérard Oury (ils ont coécrit ensemble La grande vadrouille, La folie des grandeurs, Les aventures de Rabbi Jacob, L'as des as...), Danièle revient sur la genèse des comédies mises en scène par son père, des films dont le succès ne s'est jamais démenti... surtout en cette période de crise (rediffusé le 22 mars dernier à l'issu de la première semaine de confinement, La grande vadrouille a réuni plus de 5 millions de téléspectateurs !)

la-grande-vadrouille Crédit : Gérard Oury

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Ce matin, Stéphane Bern est accompagné par : Patrice Carmouze.