Le prince William, accompagné de sa femme Kate Middleton et de leurs enfants : le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte et le prince Louis

À l'occasion de son premier anniversaire, le palais de Kensington a diffusé trois photos du petit prince.

Le Prince Louis est le troisième enfant de Kate et William, après George et Charlotte.



Le Prince Louise fête son premier anniversaire ce mardi 23 avril 2019.

Il y a tout juste un an, la famille royale accueillait le petit Louis, troisième enfant de Kate et William. À l'occasion de son premier anniversaire, le palais de Kensigton a publié sur son compte Instagram d'adorables clichés du petit garçon, cinquième dans l'ordre de succession au trône britannique.



Une année riche pour le dernier enfant du duc et de la duchesse de Cambridge. Deux mois et demi après sa naissance, le prince Louis a été baptisé à Londres. Si l'absence de la reine Elisabeth II avait été soulignée, étaient notamment présents le prince Charles, grand-père du bébé, et sa femme Camilla, le prince Harry, oncle de Louis, et sa femme Meghan Markle, ainsi que la famille de Kate Middleton.

Comme pour chaque "royal baby", sa naissance avait été un vrai phénomène outre-Manche. Des fans de la famille royale avait campé pendant des jours devant le St Mary's Hospital de Londres, n'attendant qu'une chose : la photo officielle de Kate, William et du nouveau-né sur le parvis.

Un an plus tard, c'est toujours l'ébullition au Royaume-Uni et pour cause : un nouveau "royal baby" devrait pointer le bout de son nez dans quelques jours. Meghan Markle et le prince Harry, le duc et la duchesse de Sussex attendent en effet leur premier enfant.