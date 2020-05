publié le 04/05/2020 à 14:39

La princesse Charlotte a été la star des réseaux sociaux pour son anniversaire le 2 mai. Le compte officiel de Kensington Palace a dévoilé pour les 5 ans de la cadette de Kate et William une nouvelle série de photos à croquer. Des clichés qui ont attendri les Britanniques, mais aussi tous les fans de la famille royale aux quatre coins de la planète.

Plus encore, le média Instagram My Royal Diaries a découvert que la princesse Charlotte ressemble énormément à Lady Sarah Chatto (née Armstrong-Jones), la fille de la princesse Margaret, la soeur de la reine Elizabeth II. Une ressemblance que d'autres internautes ont ainsi repéré sur Twitter dans la journée du 2 mai.

Née le 1er mai 1964, Lady Sarah Chatto est une artiste peintre, fille de la princesse Margaret et d'Anthony Armstrong-Jones et unique nièce d'Elizabeth II. À plusieurs années d'écart, les photos montrent bien que la princesse Charlotte et Lady Sarah Chatto se ressemblent bel et bien.



Princess Charlotte or Lady Sarah Chatto? pic.twitter.com/Pt8z57lSM9 — Adelsexpertin 😷👑 (@Adelsexpertin) May 2, 2020