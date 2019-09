publié le 10/09/2019 à 18:51

C'est la fin d'une grande aventure musicale et humaine pour Sébastien Farran, 48 ans. L'homme qui a été le dernier manager de Johnny Hallyday a fait savoir dans un communiqué transmis à nos confrères de l'Agence France Presse qu'il cédait la main. Une décision définitive dont on ne connaît pas véritablement les raisons.

"J'ai passé les huit plus belles années de ma vie professionnelle en compagne de Johnny et Laeticia Hallyday. J'avais fait la promesse à Johnny de poursuivre la gestion de son oeuvre dans l'esprit qui était le sien et accompagné des personnes qu'il estimait, déclare Sébastien Farran dans ce court texte. C'est donc avec regret et non sans peine qu'aujourd'hui, je dois prendre la décision de mettre fin à cette formidable aventure. Je souhaite à Laeticia d'entretenir avec succès ce que Johnny a construit au long de son immense carrière", conclut-il.

Sébastien Farran, qui a été le manager de NTM ou juré de Popstars en 2007, n'a pas expliqué le détail du désaccord qui l'a mené à cette décision. On peut cependant lire entre les lignes que cette séparation est le résultat de tension ou d'une incompatibilité entre les désirs du manager, "l'esprit" de Johnny Hallyday qu'il souhaitait préserver selon lui et d'éventuels nouveaux projets.

Johnny Hallyday est décédée d'un cancer le 5 décembre 2017 à 74 ans. Il a été inhumé le 11 décembre 2017, dans le petit cimetière de Lorient à Saint-Barth, île dont il appréciait la tranquillité et où il possédait une villa avec sa femme Laeticia. La bataille judiciaire autour de son héritage reprendra de plus belle en novembre entre Laeticia, sa veuve, et les aînés du chanteur : Laeticia Hallyday a fait appel du jugement rendu fin mai qui avait confirmé la compétence de la justice française.