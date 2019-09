Exhumation de Johnny Hallyday : Laura Smet s'indigne de nouveau

publié le 20/09/2019 à 10:29

Sur Instagram, sous une photo en noir et blanc de Johnny Hallyday, le visage entre les mains, un nouveau petit pamphlet vient alimenter le long et fastidieux débat qui secoue la famille du rockeur.

Laura Smet, sa fille aînée, exprime sa colère d'avoir appris par la presse le déplacement du corps de Johnny. "Mon père va être exhumé et je l'apprends par la presse". L'actrice française fait ainsi référence à la décision de sa belle-mère de construire un nouveau caveau dans le cimetière Lorient, sur l'île de Saint-Barthélémy.

Le mois dernier Laura Smet et son demi-frère David Hallyday avaient déjà réagi quant à la rumeur d'une probable exhumation en affirmant l'apprendre par la presse. Une information démentie à l'époque par Leaticia Hallyday sur Instagram : "La décence voudrait que l’on m’épargne du débat relayé par les médias concernant la mise en place du caveau familial que souhaitait mon mari. J’ai informé David et Laura de cette volonté de Johnny en novembre 2017 à la clinique Bizet. Il n’y a aucune exhumation."

Laura Smet réaffirme sa colère et estime ne pas être au courant des décisions concernant son père. "Son entourage artistique réinventé et on me parle des volontés de mon père ! Son entourage juridique maintenant avec des changements toutes les 3 semaines et un fraudeur au commande ! Ça va être long, j'ai le temps et l'énergie, je me battrais pour que l'image de mon père soit à la hauteur de son immense talent."