Michèle Bernier, l'optimiste !

Elle enchaîne les succès au Théâtre ! Après Le Démon de midi, Et pas une ride !, Je préfère qu’on reste amis et Folle Amanda, Michèle Bernier revient sur le devant de la scène avec son troisième one-woman-show : Vive demain !. Un spectacle mis en scène et co-écrit par sa complice de toujours Marie Pascale Osterrieth. Après avoir sillonné les routes de France, la comédienne est actuellement à l'affiche du Théâtre des Variétés à Paris depuis le 17 janvier et ce, jusqu'au 20 avril prochain.

"Vive demain !", le nouveau seule-en-scène de Michèle Bernier !

Comme pour ses précédents seule-en-scène, celle que l'on retrouve régulièrement dans Les Grosses Têtes parle du temps qui passe mais avec beaucoup d'optimisme cette fois-ci. À 62 ans, l'artiste ne cultive pas la nostalgie d’un temps révolu. Au contraire ! Elle se tourne plutôt vers l'avenir. Son credo : rire plutôt que de laisser la morosité ambiante plomber le moral !



Ce sont les valeurs qu’il faut donner à nos enfants, nos petits-enfants. Je ne vis pas dans le monde des "Bisounours". Il y a des choses qui ne vont pas. La télé nous le rapporte sans cesse. Mais on n’imagine pas le nombre de choses positives restées sous silence, c’est dingue ! Michèle Bernier Partager la citation





"Le premier qui me dit que c’était mieux avant, je lui fais laver son linge à la brosse à chiendent sur la planche à laver, à genoux dans le baquet, les mains dans l’eau glacée du lavoir, par moins dix degrés dehors, et sans gants Mappa, ça n’existait pas !" Mieux vaut rire des "C’était mieux avant", ou "De toute façon, aujourd’hui on ne peut plus rien faire" ou "Pour nos enfants, ça va être terrible !" que de se laisser entraîner par la morosité ambiante, parce que de toute façon la seule chose qui importe, c’est le futur. C’est celui qu’on va vivre. Donc "Vive demain" ! - Michèle Bernier



Vive demain !, au Théâtre des Variétés. Du mercredi au samedi à 20h30 et matinées le samedi et dimanche à 17h.

Le retour de Constance Meyer sur France 3

Parallèlement à son spectacle, Michèle Bernier sera bientôt de retour à la télé dans la peau de Constance Meyer pour la saison 4 de La Stagiaire sur France 3. Les 8 nouveaux épisodes seront diffusés à partir de mi-février. La saison précédente avait déjà prouvé que la comédienne était une valeur sûre pour la troisième chaîne. Près de 4,6 millions de téléspectateurs étaient réunis en moyenne lors de la diffusion des épisodes en prime time, soit 17,9 % de part de marché.

Le duo Michèle Bernier et Antoine Hamel de retour pour la saison 4 de "La Stagiaire" sur France 3

En ce qui concerne l'intrigue dans cette saison 4, Constance Meyer va s'affirmer sur le plan professionnel. De son côté, le juge Boris Delcourt, joué par Antoine Hamel, va tenter de freiner le rapprochement professionnel entre Constance et son père. Quant à Barth, le mari de Constance incarné par Philippe Lelièvre, il ne pourra plus assurer la logistique familiale après avoir enfin décroché un emploi comme chargé de mission à la petite enfance. Les enfants, eux, prennent de l'autonomie et poussent leur parents à réinventer leur vie de couple...