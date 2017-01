Sur les réseaux sociaux, les stars du monde entier ont partagé quelques instants de leur soirée du réveillon de la nouvelle année.

Bye bye 2016, welcome 2017 ! Alors que la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont été les premiers à fêter la nouvelle année, toute la planète a désormais basculé de l'autre côté des douze coups de minuit. À Paris, des milliers de personnes se sont retrouvés sur les Champs-Élysées lors du décompte tant attendu.



Un décompte auquel n'ont pas échappés les personnalités. En France ou dans le reste du monde, les célébrités ont également célébrer l'arrivée de la nouvelle année en amoureux, en famille ou entre amis. Et pour faire profiter leurs fans, les stars n'ont pas hésité à poster des photos de leurs soirées sur les réseaux sociaux. Céline Dion avait été la première a présenté ses vœux pour 2017 dans une vidéo postée sur Twitter quelques jours avant Noël.



D'autres ont été plus patients. C'est le cas de Johnny et Laeticia Hallyday. Le "Taulier" et sa femme se sont offerts une session karaoké avec leurs deux filles, Jade et Joy. Un moment familial immortalisé sur Instagram.

Outre-Atlantique, Miley Cyrus a fêté le passage à 2017 en grande pompe avec Liam Hemsworth, son petit ami. Quant au comédien Chris Pratt, fidèle à lui-même, il a diffusé une vidéo sur le ton de l'humour de lui en compagnie de sa femme, Anna Faris. Le couple avait visiblement décidé de s'offrir une soirée en amoureux. Certaines stars avaient de leur côté opté pour un réveillon en famille, à l'instar de Madonna et David Beckham. "J'entame 2017 avec les quatre choses que j'aime le plus", a tweeté la madonne, en postant une photo de ses enfants.

