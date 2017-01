La nouvelle reine de beauté, élue le 17 décembre dernier, était l'invitée de Stéphane Bern dans l'émission "À la bonne heure".

Alicia Aylies, élue Miss France 2017, a fait une halte dans les studios de RTL lundi 2 janvier. Invitée de Stéphane Bern et accompagnée par Sylvie Tellier, la jeune ambassadrice de beauté est revenue sur son élection et ces deux premières semaines de règne. Celle qui représentera la France au concours de Miss Monde exprime son émotion encore vive deux semaines après son élection, et son emploi du temps de Miss France, bien chargé.



"Je participerai à Miss Monde oui, dans un an ! Et là on va surtout encourager Iris [Mittenaere, Miss France 2016 NDLR] à Miss Univers, fin janvier, avec Sylvie" explique Alicia Aylies. Pour la jeune Miss France, c'est son quotidien qui est bouleversé. "Tout s'enchaîne, c'est sur !" constate-t-elle.



Et ces chamboulements ne concernent pas uniquement son planning. "Elle portait beaucoup de tongs", s'amuse Sylvie Tellier, avant d'ajouter "elle connaissait à peine sa pointure !". Et Alicia Aylies de confirmer, "Au lycée, j'étais un garçon manqué. Je ne m'habillais en robe que pour sortir" ! Pour ce qui est des tenues de soirée et des talons aiguilles, les habitudes de Miss France 2017 risquent effectivement d'être totalement changées.