INSTAWEEK - Que s'est-il passé cette semaine dans le monde merveilleux d'Instagram ? Les stars ont fêté Noël et rendu hommage à Carrie Fisher.

Michelle Obama s'est montrée nostalgique pour les fêtes. Crédits : Instagram / michelleobama | Date : voir la galerie

Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Michelle Obama s'est montrée nostalgique pour les fêtes. Crédits : Instagram / michelleobama | Date : Ciara n'a pas lésiné sur la taille du sapin Crédits : Instagram / ciara | Date : Maddie Ziegler a distribué des bisous pour Noël Crédits : Instagram / maddieziegler | Date : Shenae Grimes a fêté Noël à Londres Crédits : Instagram / shenaegrimesbeech | Date : Emma Roberts a reçu beaucoup de lectures pour Noël Crédits : Instagram / emmaroberts | Date : Ashley Benson était de nouveau à Paris, et avec les cheveux roses Crédits : Instagram / itsashbenzo | Date : Diglee a rendu hommage à George Michael en dessin Crédits : Instagram / diglee_glittering_bitch | Date : Troian Bellisario a rendu hommage à Debbie Reynolds et Carrie Fisher Crédits : Instagram / sleepinthegardn | Date : Millie Bobby Brown a elle aussi rendu hommage à l'interprète de la princesse Leia Crédits : Instagram / milliebobby_brown | Date : Amber Tamblyn a rendu hommage à Carrie Fisher avec un message touchant Crédits : Instagram / amberrosetamblyn | Date : Ashley Graham était à Dakar, au Sénégal Crédits : Instagram / theashleygraham | Date : Dakota Fanning a trouvé les lunettes parfaites pour passer incognito Crédits : Instagram / dakotafanning | Date : 1 / 1 < > +

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 01/01/2017 à 07:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Les stars ont tenu à souhaiter un joyeux Noël à leurs fans sur Instagram. Michelle Obama, qui ne sera bientôt plus la First Lady des États-Unis, a sans doute été prise de nostalgie en passant son dernier Noël à la Maison-Blanche. Elle a posté une photo de sa famille qui date de quelques années, Malia et Sacha semblant nettement plus jeunes.



La chanteuse Ciara a quant à elle partagé une photo de son sapin de Noël, qui est très impressionnant. La danseuse Maddie Zieggler a tenu à poster sur son compte une photo pleine de tendresse avec ses soeurs sur laquelle elles s'échangent des bisous dans leurs pyjamas de Noël. La comédienne Shenae Grimes, star de 90210, a passé Noël à Londres et a partagé avec ses abonnés une photo d'elle et de son mari Josh Beech au marché de Noël de la capitale, le Winter Wonderland. Emma Roberts a publié une photo de ses cadeaux de Noël : de toute évidence, elle a eu de la lecture.

Un hommage à Carrie Fisher, Debbie Reynolds et George Michael

De nombreuses personnalités sont décédées entre Noël et le jour de l'An et les stars n'ont pas manqué de leur rendre hommage. Le chanteur George Michael s'est éteint dimanche 25 décembre à son domicile. La dessinatrice Diglee lui a dit au revoir avec un très beau dessin, accompagné de la légende "il ne m'a pas réveillée", en référence au tube de Wham ! Wake Me Up Before You Go-Go.



Troian Bellisario a partagé sur son compte une très belle photo de Debbie Reynolds et Carrie Fisher, dans laquelle les deux femmes se tiennent les mains, complices et souriantes. Une très belle manière de rendre hommage à ces deux grandes stars du cinéma décédées à quelques heures d'intervalle. Millie Bobby Brown, star de Stranger Things, a elle aussi dit au revoir à Carrie Fisher avec une très belle photo de l'actrice dans son costume de princesse Leia. À la rédaction de Girls, nous saluons une femme de caractère, qui a su dénoncer avec humour le sexisme d'Hollywood.