Des tweets postés sur le compte de son petit ami ont affirmé que George Michael s'était donné la mort. Ces messages, supprimés depuis, seraient l'oeuvre d'un piratage.

Le chanteur britannique George Michael, le 5 septembre 2011

par Benjamin Pierret publié le 02/01/2017 à 10:35

La rumeur a enflammé Twitter, le matin du jour de l'An : la décès de George Michael, retrouvé mort chez lui le matin de Noël 2016, résulterait d'un suicide. Ce sont des tweets postés depuis le compte de son compagnon, Fadi Fawaz, qui ont alerté les internautes : "Tout ce que George désirait, c'était mourir. Il a essayé de se suicider à de nombreuses reprises et il y est finalement parvenu. Nous nous aimions énormément et étions ensemble quasiment 24 heures par jour", pouvait-on lire sur la page personnelle de l'Australien de 43 ans. Des messages qui ont désormais disparu, tout comme le compte sur lequel ils ont été postés. Fadi Fawaz l'affirme : ces tweets sont l'œuvre d'un "hacker".



"Je suis choqué de ce qui se passe sur Twitter", a confié le photographe à Mirror Online, qui a publié les captures d'écran des messages. "Mon compte a été piraté puis fermé", affirme-t-il. "Pour être honnête, ça fait un peu peur. Je n'ai pas envoyé ces tweets. Je me suis réveillé à 11h30 et j'ai découvert l'information. Je ne compte pas m'inquiéter de ce genre de choses." C'est par le biais de Twitter que Fadi Fawaz a confié, le 26 décembre, avoir découvert le corps sans vie de son compagnon.

Des circonstances encore inconnues

Le mystère reste entier quant aux causes du décès du chanteur, à l'âge de 53 ans. Si de premières sources ont évoqué une crise cardiaque, la première autopsie pratiquée le 29 décembre s'est révélée "non concluantes". De nouveaux examens seront pratiqués dans les semaines à venir afin, peut-être, d'en savoir plus sur la disparition précipitée du chanteur de Careless Whisper. Fadi Fawaz a insisté sur le fait qu'il n'a "aucune idée" de ce qui a emporté son compagnon, affirmant qu'il n'y avait qu'à "attendre" les futurs examens. "Tout sera clair, et ce sera fini."