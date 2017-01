Catherine Laborde arrête la présentation de la Météo : "C'est ma décision"

DOCUMENT RTL - La journaliste météo a décidé de tirer sa révérence après des années d’une vie professionnelle riche, durant laquelle elle a touché à de nombreux domaines.

01/01/2017

Son visage est connu de générations de téléspectateurs. À 65 ans, la figure de la météo de TF1 a décidé de mettre un terme à près de 30 ans de carrière à informer les Français de la pluie et du beau temps. C’est en 1988 que Catherine Laborde entame son travail de présentatrice météo sur la première chaîne. Un poste qu’elle n’a jamais quitté depuis. Pourtant, pour elle, il est temps de tourner la page. Lors du JT de 20 Heures du dimanche 1er janvier, elle a officialisé sa décision avec une grande émotion.



Dans les coulisses de TF1, toute la direction était présente : Gilles Pélisson, PDG de la chaîne, ou encore Catherine Nayl, directrice général de l'information. Applaudissements, larmes... Tous sont là pour offrir un départ en beauté à celle qui restera comme une grande figure de la Une. L'occasion pour Catherine Laborde de revenir longuement sur sa longue carrière au micro de RTL : "C'est ma décision. Je ne dis pas que c'est ma volonté mais un désir".

Une décision réfléchie et encouragée par son entourage. "En y repensant je pense que mon entourage y est pour beaucoup. Mon mari avait envie de profiter un peu plus de moi. C'était un argument mais je ne m'en suis pas rendue compte sur le moment. Et puis ce n'est pas un bon argument car j'ai résisté pendant longtemps aux désirs de mon mari", explique-t-elle. Elle refusait notamment de devenir "la grand-mère de la météo" : "Le déclic il est arrivé quand j'ai vu dans cet endroit que j'aime tant, TF1, un tas de jeunes gens dont j'aurai pu être la mère, voire la grand-mère".

Un futur tourné vers le théâtre

L'avenir s'écrit désormais loin des cartes météorologiques pour Catherine Laborde. Et le repos pourrait notamment être l'une des premières activités. "J'aime beaucoup ne rien faire, je suis plutôt contemplative et ce sont des qualités qui ne sont pas faites pour une vie très active. Je n'avais pas eu mon content de paresse, de vacance", lance-t-elle. Pourtant, si c’est son travail d’animatrice météo qui caractérise principalement Catherine Laborde, elle a bien plus d’une corde à son arc. La grande dame du petit écran a vécu une carrière riche et diversifiée. Et les mois à venir pourraient bien la mener au théâtre, qu'elle a déjà côtoyé à plusieurs reprises. "On a monté l'année dernière avec Philippe Lelièvre Les Fables de Lafontaine. On a joué cela à Avignon mais maintenant, j'ai envie de le jouer pour de bon", détaille-t-elle.