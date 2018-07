MICHAEL MIDDLETON / DUKE AND DUCHESS OF CAMBRIDGE / AFP

Le premier portrait du prince George a été réalisé par Michael Middleton

publié le 29/04/2016

Vive les mariés ! Il y a cinq ans, le Royaume-Uni et le monde célébraient le mariage entre Kate Middleton et le prince William. Une cérémonie visionnée par des millions de téléspectateurs et qui a donné lieu à plusieurs jours de fête dans les rues de Londres. Kate et William étaient déjà présentés comme un couple moderne, qui souhaitait vivre une vie "normale", moins rythmée par le protocole. En cinq ans, ils ont réussi à briser la tradition de la famille royale. Entre le déménagement à Anmer Hall et l'absence de Kate à la parade de la Saint-Patrick, le couple a fait fort.



Selon certains médias britanniques, le prince William aurait promis à Kate Middleton qu'il lui épargnerait autant que possible, les épreuves qu'avait vécues sa mère Diana lorsqu'elle était au palais. C'est pour cette raison que le couple a décidé de réduire les événements et apparitions publics mais aussi de quitter Kensington Palace pour habiter dans la campagne londonienne. Des choix de vie qui ont bouleversé l'étiquette britannique, en montrant au monde une version plus moderne de la vie de princesse au Royaume-Uni.

1. William nomme Harry "Témoin de mariage"

Kate et William ont sans aucun doute "modernisé" la monarchie britannique. À leur manière et sans faire (trop) de scandales. Cela débute même dès le mariage, lorsque William a choisi son frère Harry qui est présenté comme "garçon d'honneur" plutôt que "supporter", le terme utilisé de coutume. Un petit pas qui amorce l'image d'un couple moderne. Sans oublier l'absence de carrosse doré, comme on avait pu le voir pour le prince Charles et Diana. C'est en voiture que la duchesse de Cambridge s'est rendue au service religieux.

2. Le baptême du prince George en petit comité

En octobre 2013, c'est le baptême du prince George. Mais, contrairement à l'immense fête familiale qui est dans la coutume de la famille Windsor, Kate et William organisent une petite cérémonie. Non sans froisser la Reine, même si elle était invitée. Au total 23 invités participent à cette fête intime, dont cinq de la famille royale : la reine Eliza­beth, le prince Philip, le prince Charles et son épouse Camilla, ainsi que le prince Harry. Quant aux parrains et marraines, le couple a choisi des amis proches et d'enfance, mais aussi Zara Philipps, seule membre de la famille royale à être la "bonne fée" du prince George.

3. Le déménagement à Anmer Hall

En août 2014, Kate et William décident de se mettre au vert et d'élever leur fils George loin du protocole et des cérémonies officielles. Après 3 ans de mariage, ils quittent le Palais de Kensington pour Anmer Hall, dans la région de Norfolk. Une résidence à l'abri des paparazzi qui harcèlent de plus en plus la jeune maman (le prince George a alors 1 an). Mais le peuple britannique n'est pas très compréhensif et reproche au couple d'avoir dépensé des sommes trop élevées dans les travaux de Kensington pour finalement en partir.

4. Le premier portrait officiel avec le prince George

Kate et William l'avaient déjà annoncé : pour le premier portrait du prince George, ils ne choisiront pas un photographe officiel. Et c'est donc Michael Middleton, le grand-père du "royal baby" qui a pris le cliché. Le duc et la duchesse de Cambridge posent dans le jardin de la propriété des Middleton. Ils sont habillés de manière décontractée : une robe mauve pour Kate, et un jean avec chemise pour le William. Quant au petit prince, il est emmailloté. La photo a fait le tour du monde mais pas mal d'internautes britanniques ont critiqué la simplicité du cliché.

5. Noël 2015 : pas de messe, ni de festin royal

Pour leur premier Noël avec le prince George et la princesse Charlotte, Kate et William décident de rester à Anmer Hall. Loin de la journée plutôt codifiée établie par la famille royale : messe puis repas en famille, sans oublier la décoration du sapin, la cérémonie du thé et les cadeaux. Mais Kate, accompagnée de George, s'est quand même rendue au goûter organisé par la Reine, le 16 décembre.

6. Kate Middleton sèche la parade de la Saint-Patrick

En mars 2016, Kate et William ont brisé une tradition vieille de 115 ans. Lors de la Saint-Patrick, les époux sont censés assister à une parade des Irish Guard et leur remettre des trèfles, symbole de l’Irlande. Pour la première fois en plus d'un siècle, l'épouse d'un prince Windsor manque la cérémonie. La Duchesse est en effet restée auprès de ses enfants, selon une annonce officielle de Kensington Palace.