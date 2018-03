George et Charlotte s'entendent à merveille, d'après leur mère Crédits : AFP PHOTO KENSINGTON PALACE DUCHESS OF CAMBRIDGE | Date :

La date de l'accouchement approche à grands pas et le Royaume-Uni a les yeux rivés sur le couple et son futur héritier

Kate et William se prennent dans les bras pendant la finale de la course cycliste à Londres le 2 août 2012

Kate et William lors de leur première sortie officielle en tant que mari et femme à un gala de charité, le 9 juin 2011

Premiers échanges de regards entre mari et femme le 29 avril 2011

Devant l'autel pour le mariage de Kate et William, duc et duchesse de Cambridge, le 29 avril 2011

publié le 29/04/2016 à 06:00

"Un jour mon prince viendra", chantait Blanche Neige. Celui de Kate Middleton est, lui, déjà arrivé. C'était il y a cinq ans. Kate et William fêtent ce vendredi 29 avril 2016 leurs noces de bois. Déjà cinq années que la jeune femme est officiellement entrée dans la famille royale britannique. Voyages officiels, soirées de gala et invitations d'État... Le couple n'a pas chômé pendant cette moitié de décennie, sans compter leurs deux enfants, George et Charlotte.



Le Prince est né le 23 juin 2013 sous les regards de la Grande-Bretagne toute entière, fascinée par l'arrivée du premier Royal Baby du siècle. Il sera suivi peu de temps après par sa sœur, la princesse Charlotte, qui soufflera sa première bougie le 2 mai 2016. Ils ont encore récemment brillé dans les tabloïds anglo-saxons avec leur voyage en Inde, très médiatisé.