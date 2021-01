Melania et Donald Trump arrivant à Palm Beach à West Palm Beach, en Floride, le 20 janvier 2021.

publié le 22/01/2021 à 14:47

La Maison Blanche semble déjà de l'histoire ancienne pour Melania Trump. À peine avait-elle foulé le sol de Floride mercredi, l'ex-Première dame, depuis quelques minutes seulement, ne se prêtait déjà plus au jeu des photographes.

Boudeuse, Melania ? Sans doute tout simplement soulagée d'en avoir terminé avec l'attention dont a tant raffolé son époux pendant ses quatre années au pouvoir. À la lumière médiatique, l'ancien mannequin de 50 ans semble définitivement préférer le soleil (et le calme) du "Sunshine State".

Sa tenue en disait d'ailleurs long. Quelques heures auparavant, celle qui était encore First Lady embarquait dans Air Force One toute de noire vêtue, et le sourire aux lèvres. À sa descente d'avion, seules ses larges lunettes masquent encore ses yeux. Melania a troqué l'élégant tailleur pour une robe de plage bariolée. Madame Trump semble, au contraire de son époux, bien avoir tourné la page.

If “I’m over it” were a person. pic.twitter.com/CLA8WucyXX — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) January 21, 2021

Lors de ses adieux lundi, la First lady assurait pourtant que "servir comme Première dame a été le plus grand honneur de ma vie". Désirant se démarquer de la politique tempétueuse de son mari, elle appelait les Américains à "choisir l'amour plutôt que la haine, la paix plutôt que la violence et les autres plutôt que sa personne". Le discours apaisant d'une Première dame qui aura surtout brillé par sa discrétion, et qui reste pour beaucoup un mystère.

Quel avenir pour Melania Trump ?

Une ligne de conduite qu'elle compte, au moins dans un premier temps, continuer à suivre. Selon le Washington Post, qui a interrogé ses amis, Melania Trump "prévoit de se retirer des projecteurs pendant un moment". Ensuite, moins soumise au protocole de la Maison Blanche, elle compterait développer son initiative "Be Best", qui se concentre sur le bien-être des enfants, la lutte contre le cyberharcèlement et la drogue.

Un autre projet l'intéresserait également : la "Donald Trump presidential Library". Après leur mandat, tous les présidents ont le droit à leur bibliothèque présidentielle, notamment pour conserver les archives et exhiber les cadeaux reçus lorsqu'ils étaient au pouvoir. Et pour l'instant, le milliardaire, qui encoure toujours une seconde procédure de destitution, ne déroge pas à la règle.

Melania Trump compterait s'investir dans la sélection du site, de la planification à la conception du bâtiment, "qui sera probablement située en Floride", croit savoir le quotidien américain. Une initiative à laquelle s'intéresserait également Ivanka Trump, qui vient également d'emménager en Floride.