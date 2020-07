publié le 31/07/2020 à 16:16

L'acteur Djemel Barek est décédé à 54 ans le 30 juillet 2020 des suites d'une longue maladie. Sa famille a annoncé sa disparition sur les réseaux sociaux dans la soirée du 31 juillet. "Je ne peux me résoudre à penser que tu es parti. Mon tonton. L’homme, l’acteur avec un cœur immense. Je n’ai pas les mots. Je pleure ce soir. Allah yarahmak", a partagé sa nièce la comédienne Sarah Layssac Saci.

Djemel Barek a démarré sa carrière en France dans les années 80, d'abord au théâtre dans des pièces de Robert Hossein, entre autres. Il s'est fait connaître du grand public en incarnant le père du Brigadier-chef Medhi Badou (Ali Marhyar) dans Candice Renoir. Dans les années 2010, les téléspectateurs et téléspectatrices ont pu le voir dans la première saison du Bureau des Légendes avec Mathieu Kassovitz et dans Carlos, série consacrée à lich Ramirez Sanchez dit Carlos.

En 2019, Djemel Barek joue dans Le Grand Bazar où il incarne le beau-père du personnage joué par Grégory Montel (Dix pour cent). Fin mai 2020, il était dans Ramdam avec Lyes Salem (Cousines).

> RAMDAM - BANDE ANNONCE

Lyes Salem lui rend hommage dans les colonnes du Courrier de l'Atlas : "Très malade depuis trois ans, il ne s’est jamais plaint et gardait le sourire. C’était un guerrier. Je l’avais rencontré en 2005 lors du tournage de Munich où il avait obtenu un petit rôle. On est devenu très copains et j’ai tout de suite eu envie de bosser avec lui". Au total, Djemel Barek aura joué dans une soixantaine de films.