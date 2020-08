Elton John célèbre ses 30 ans de sobriété

publié le 31/07/2020 à 15:10

C'est un anniversaire qui a une importance toute particulière pour Elton John. Ce mercredi 29 juillet, le chanteur britannique de 73 ans a célébré ses 30 ans de sobriété et a souligné le chemin parcouru dans un message sur Instagram.

"En train de réfléchir au jour le plus magique après avoir célébré mon 30e anniversaire de sobriété", a-t-il écrit dans un post sur le réseau social ce mercredi. "Tellement de jolies cartes, fleurs et chips de mes fils, David, amis du 'Programme', du personnel au bureau et dans nos maisons", a écrit l'interprète de Your song.

Elton John a confié combien il s'estime chanceux de s'en être sorti en demandant de l'aide il y a trois décennies. "Je suis vraiment un homme béni. Si je n’avais finalement pas fait le grand pas en demandant de l’aide il y a 30 ans, je serais mort", a-t-il écrit.

"Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui m'ont inspiré et soutenu tout au long du chemin", a conclu l'artiste. Dans son post, le chanteur a ajouté des photos des cartes qu'il a reçues le félicitant pour cet accomplissement, d'un gâteau en forme de 30 ainsi que de son médaillon de sobriété.

L'année dernière déjà, pour son 29e anniversaire de sobriété, Elton John s'était décrit comme un "homme brisé", qui avait dans les années 90 "enfin trouvé le courage de dire trois mots qui allaient changer (s)a vie : "J'ai besoin d'aide".