publié le 30/07/2020 à 12:55

Madonna se fait épingler par Instagram. La star a partagé une fake news sur son réseau social affirmant qu'un vaccin contre le coronavirus a été trouvé depuis des mois, mais qu'il est gardé secret "pour laisser les riches devenir encore plus riches et les pauvres et les malades devenir encore plus malades".

En plus de son texte partagé avec ses 15 millions d'abonnés, Madonna avait partagé une vidéo de la médecin américaine Stella Immanuel, qui explique que l'hydroxychloroquine est le remède miracle au coronavirus. Cependant, il n'a pas été prouvé que l'hydroxychloroquine est efficace contre la Covid-19. Stella Immanuel critique aussi les masques de protection et le confinement. "Nous avons retiré cette vidéo parce qu'elle faisait des déclarations fallacieuses sur les remèdes et les méthodes de prévention contre la Covid-19", a indiqué mercredi à l'AFP une porte-parole de Facebook, à qui appartient Instagram.

Avant d'être supprimée du profil de la star, la publication alimentant la théorie complotiste a été floutée et estampillée du message "Fausse information" avec un lien vers une page de fact checking, pour prouver que la star relayait une fake news. De son côté, Madonna n'a pas posté de nouveau message sur le sujet.