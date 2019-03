publié le 19/03/2019 à 16:39

Des larmes ont été versées dans le dernier volet de Toy Story. Mais un nouveau quatrième volet est prévu pour le 26 juin 2019. Il risque une nouvelle fois de nous émouvoir. La première bande-annonce est sortie mardi 19 mars 2019 et au programme, une aventure pleine de rebondissements et un Woody remonté à bloc.



Dans ces images, on retrouve évidemment tous les jouets que l'on connaît, de Buzz l'éclair à Zig Zag en passant par Monsieur Patate ou Bergère. Suite logique du film précédent, Andy n'est plus le "meilleur ami" de Woody (Tom Hanks à la voix) puisqu'il a confié sa panoplie à sa voisine Bonnie.

Le trailer nous laisse entrevoir la trame de l'histoire : la petite fille a créé un jouet à partir d'une fourchette en plastique appelé Forky. Un nouvel élément quelque peu perturbateur qui refuse de s'intégrer et va semer la zizanie dans la bande de toujours. Aux manettes de cette nouvelle épopée Disney/Pixar, Josh Cooley, scénariste de Vice Versa et Cars 2.