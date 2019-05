publié le 24/02/2019 à 09:35

C'est l’événement cinématographique le plus prestigieux de l'année aux États-Unis. La 91ème cérémonie des Oscars s'ouvre dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 février 2019 en direct du Théâtre Dolby de Los Angeles. Pour cette nouvelle édition, les films La Favorite et Roma comptent 10 nominations chacun.



Contrairement aux années précédentes, l'événement n'aura aucun présentateur. Cela fait suite au retrait de l'acteur Kevin Hart. Ce n'est pas une première fois dans l'histoire de la cérémonie des Oscars : la dernière remonte à 1988 et le sacre du chef d'oeuvre de Bernardo Bertolucci, Le Dernier Empereur. Pour remplacer l'hôte, de nombreux sketchs et musiques combleront le vide.

La cérémonie sera retransmise en direct aux États-Unis sur la chaîne ABC. Mais pour les téléspectateurs en France qui ne veulent pas rater l'événement, Canal + s'occupe de la diffusion dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 février 2019 à partir de 2 heures 30. Pour les personnes dénuées de téléviseur, MyCanal retransmet également la soirée en streaming.

La 91e cérémonie des Oscars est à suivre aussi sur les réseaux sociaux grâce aux comptes officiels de l'Académie. Enfin, l'événement sera commenté tout au long de la soirée sur RTL.fr. Vous y retrouverez tous les meilleurs moments, ainsi que le palmarès complet.