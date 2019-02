publié le 22/02/2019 à 15:50

Le Hollywood Sign, c'est l'emblème de la ville. 9 lettres mythiques, connues dans le monde entier par les artistes mais pas seulement. C'est aussi devenu le lieu incontournable pour tous les touristes de passage.



"Il a été conçu comme une publicité immobilière comme un panneau d'affichage, pour promouvoir le lotissement tout près en 1923. Mais le panneau en tôle est endommagé par le vent. À la première rénovation, en 1949, les autorités locales retirent les quatre dernières lettres pour limiter les frais", explique Léo Braudy, historien et auteur d'un livre sur l'histoire du Hollywood Sign.

Ce n'est vraiment que dans les années 70 que l'on commence à voir le Hollywood Sign dans les journaux du monde entier, à travers des photos. Et en grande partie, parce qu'il est une nouvelle fois en train de tomber en morceaux. Cette fois, artistes et hommes d'affaires récoltent les fonds nécessaires à sa reconstruction complète. Le Hollywood Sign devient le totem du monde du cinéma.

Succès et embouteillages

Chaque année, malgré les caméras de surveillance, des dizaines de personnes tentent même son ascension. Aux abords du signe, l'engouement se traduit aussi par un défilé quotidien de voitures. Mais sans parking, ni vrai circuit organisé, le rêve américain a vite tourné au cauchemar pour le voisinage.



JJ est producteur de musique, il habite dans le quartier. "Il y a plusieurs milliers de voitures par jour, et beaucoup d'embouteillages. Clairement, cette rue n'est pas prévue pour ce trafic".



Selon l'officier de police de Los Angeles, Brian White, la situation a radicalement changé il y a quelques années seulement. "Avec les réseaux sociaux, Google maps et toutes ces technologies, il est très facile de trouver ces petites rues qui montent jusqu'ici, et puis les gens postent des vidéos YouTube des meilleurs endroits, et cela a créé un effet boule de neige sur le nombre de visiteurs".



Il faut dire qu'au sommet, le Hollywood Sign tient toutes ses promesses et offre la plus belle vue de la ville.