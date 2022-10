Il serait deux fois plus riche que Charles III lui-même. Le nouveau Premier ministre Rishi Sunak cumule les premières fois : plus jeune Premier ministre de l'histoire moderne (42 ans), premier Hindou à occuper un tel poste et homme le plus prospère à n'être jamais entré au 10 Downing Street.

Sa fortune, considérable, s'élèverait à près de 840 millions d'euros, soit le double de celle de la défunte reine Elizabeth II, qui se chiffrait à quelque 350 millions de livres (420 millions d'euros), selon le journal britannique The Sunday Times, qui le place à la 222e position des personnalités les plus riches du royaume.

Né à Southampton, Rishi Sunak est issue d'une famille indienne originaire du Pendjab. Son père est médecin, sa mère pharmacienne. Très attachée à l'éducation, ses parents enverront leur fils aîné effectuer sa scolarité dans les écoles privées les plus prestigieuses du pays.

À sa sortie d'Oxford en 2001, il rejoint la banque Goldman Sachs puis un fond d'investissement dans lequel il gravit les échelons, avant de partir effectuer un MBA à Stanford, en Californie en 2006. C'est là qu'il rencontrera sa future épouse : Akshata Murty.

Une belle-famille richissime

À 42 ans, cette femme d'affaires indienne détient des parts (0,93%) valant près d'un milliard de dollars dans l'entreprise Infosys, co-fondée par son père N.R. Narayana Murthy en 1981. La valeur de ce géant indien des technologies est aujourd'hui estimée à 100 milliards de dollars. Selon Forbes, la fortune personnelle du beau-père du nouveau Premier ministre britannique serait de 4.5 milliards de de livres, soit près de 6 milliards d'euros.



Dans la société indienne hiérarchisée, les parents d'Akshata Murty accepteront qu'elle épouse ce simple fils de médecin. Son père donnera son assentiment au projet de mariage de sa fille, dans laquelle il admet que Rishi Sunak correspond en tout point à sa description : "brillant, beau et surtout honnête". Quelque 1.000 invités, dont des hommes politiques, des chefs d'entreprise et des joueurs de cricket, assisteront à leur mariage en 2009.

Akshata Murty est aujourd'hui directrice de la société d'investissements Catamaran Ventures, fondée avec son mari, en 2013. Le couple, qui a deux filles Anoushka et Krishna, est propriétaire d'au moins quatre biens immobiliers, dont une maison dans le quartier huppé de Kensington, à Londres, d'une valeur de 7 millions de livres (7,9 millions de dollars) et un appartement à Santa Monica, en Californie.

