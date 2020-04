"Desperate Housewives" : l'actrice Shirley Knight est décédée à 83 ans

publié le 24/04/2020 à 11:53

Wisteria Lane est en deuil. Mercredi 22 avril, Shirley Knight, l'interprète de Phyllis Van De Kamp est décédée à 83 ans. La triste nouvelle a été dévoilée par la fille de l'actrice, Kaitlin Hopkins.



"J'étais à tes côtés quand tu es partie en paix. Pour moi, tu étais simplement 'maman', pour d'autres tu étais 'Miss Knight', 'Miss Shirley', 'Mama Shirley' (pour mes étudiants), 'Shirl he Girl' (pour tes amis) et 'Shirley Knight' pour tes fans", démarre la jeune femme dans son long message rendant hommage à sa mère. Kaitlin Hopkins n'a pas précisé les causes du décès de sa mère, mais dans un autre message posté le 15 avril, elle expliquait que Shirley Knight avait pu quitter l'hôpital pour revenir dans sa maison. Son état "déclinait rapidement".

Shirley Knight a eu une carrière au cinéma, à la télévision et au théâtre. Elle a été nommée deux fois aux Oscars, en tant que Meilleure actrice dans un second rôle dans Top of The Stairs en 1960 et dans Doux oiseau de jeunesse, 2 ans plus tard dans la même catégorie. En 1975, elle remporte un Tony Award pour Kennedy’s Children. Et en 1996, elle remporte le Golden Globe de la Meilleure actrice dans un seconde rôle dans une série pour Le silence des innocents.



Shirley Knight revient sur le devant de la scène en 2000 avec la série Desperate Housewives, où elle incarne Phyllis Van De Kamp, la belle-mère de Bree jouée par Marcia Cross.