publié le 28/12/2018 à 10:58

La Coupe du Monde de football, l’avènement des chaînes d'infos ou bien encore l'affaire Koh-Lanta, la télévision en a vu de toutes le couleurs...



Pour la finale du mondial 2018, la coupe a été pleine, car suivie par 83% du public-télé, Mediamétrie ayant de surcroît calculé l'audience "hors domicile" grâce à des boîtiers portés sur soi, soit un total estimé à 26,1 millions de fans en France.

Les chaines d'infos sont très suivies également, comme elles le sont en décembre pour la couverture du mouvement des gilets jaunes, l'audience de BFMTV frôlant même les 2,5 millions de téléspectateurs. Et puis Koh-Lanta, le tournage de la 19ème saison prévu en mai est interrompu le cinquième jour pour cause de soupçon d'agression sexuelle entre candidats.

L'ardoise est de 11.000 euros pour la production. Ce scandale intervient cinq mois après une autre polémique touchant encore la chaîne TF1 puisque la jeune chanteuse Mennel, dans The Voice, a fait polémique.

> Leonard Cohen - Hallelujah | Mennel Ibtissem | The Voice France 2018 | Blind Audition

La crise à France Télévision ?

France Télévision doit faire 160 millions d'euros d'économies d'ici 2022, avec un plan de départs concernant 2.000 personnes. Dans le lot, on retrouve l'animateur du Plus grand cabaret du monde : Patrick Sébastien.



Tout ne va pas si mal chez France Télévision puisque Michel Drucker reste en forme avec Vivement dimanche. Si les grandes marques de la chaîne sont à la peine, usure du temps oblige (Des racines et des ailes, Thalassa, Faut pas rêver ?, Envoyé spécial), il y a des voyants au vert, notamment l'après-midi où Sophie Davant peut se féliciter d'avoir accepté Affaire conclue.



Mais les succès les plus éclatants du groupe concernent la fiction, les polars du weekend...Parmi les séries plus "cossues", évidemment on retrouve Dix pour cent - qui nous fait vivre le quotidien d'agents de stars - et bien sûr Capitaine Marleau la gendarme pseudo dingo. La série compte presque 8 millions de fidèles.

> Capitaine Marleau : les 20 meilleures répliques de Corinne Masiero

2018 : l'année des fictions

Elles son surtout Françaises ! Munch et Balthazar sur TF1, Alex Hugo ou Les Rivières pourpres sur France 2 ont su s'imposer comme des programmes phares.



Même succès pour les unitaires, avec par exemple Jacqueline Sauvage récemment diffusée sur TF1. La fiction a fédéré près de 8 millions de curieux et presque 9 millions en y ajoutant le replay.



Et n'oublions pas les feuilletons quotidiens : on prédisait la mort de Plus belle la vie et Demain nous appartient avec l'arrivée d'Un si grand soleil sur France 2... Rien de plus faux puisque comme en témoignent les chiffres, Demain nous appartient a attiré près de 3,5 de téléprospecteurs et téléspectatrices à 19h20 sur TF1.



Mais la performance à saluer c'est celle de Scènes de ménages sur M6. La série fédère en moyenne 4,3 millions de fidèles devant leur poste de télévision a regarder les disputes de Raymond et Huguette.

> Extrait n°2 du DVD Scènes de ménages saison 7

Le divertissement est-il en crise ?

Il est difficile pour les chaînes d'innover. Seul l'avenir nous permettra de répondre à cette question.



On verra si le public, qui a boudé La Nouvelle star, adopte Altogether sur M6 et The Bounce Battle sur TF1, mais vu la crise de foi, on peut déjà se satisfaire de la reconduction sur TF1 de The Voice, The Voice Kids, Danse avec les stars, sur France Télévision de Prodiges, l'Eurovision, et bien évidemment sur M6 de La France a un incroyable talent.



Autres points forts, le secteur culinaire. Surtout sur M6 et les jeux toutes chaines confondues, Tout le monde a son mot à dire, N'oubliez pas les paroles, Les 12 coups de midi, Slam ou Trouvez l'intrus sur France 3.

2018, une année marquée par des transferts

L'année aura été riche en mouvement du côté du Paf (paysage audiovisuel français). François Lenglet est allé sur TF1, Lagaf sur C8 pour Strike, Patrick Sabatier lui aussi sur C8 (émission à venir),Camille Combal sur TF1 (il reprendra bientôt Qui veut gagner des millions), Alain Chabat sur TMC (Burger Quizz) et enfin Bruno Guillon dans Les Z'amours.



On note encore Carole Rousseau est passée quant à elle de TF1 à C8 et Julien Courbet de C8 à M6 afin de reprendre les rênes de Capital.

Plusieurs séries arrêtées en 2018

2018 est également marquée par de nombreux arrêts. C'est le cas notamment d'Une famille formidable, qui tire sa révérence après 26 ans de diffusion sur TF1. Mais aussi Thé ou café sur France 2, et arrêt de Frédéric Lopez qui, pour Rendez-vous en terre inconnue passe le relais à Raphael de Casabianca.