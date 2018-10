et Nassim Aziki

publié le 18/10/2018 à 18:02

Pour cette soirée du 18 octobre 2018, France 2 propose une nouvelle enquête de son programme Envoyé spécial, qui s'est intéressé au vin de bourgogne, un produit qui attire les investisseurs asiatiques. Un habitant sur sept est désormais millionnaire à Hong Kong ou Macao, le vin de Bourgogne est devenu "the investissment" des nouveaux riches asiatiques, avec des bouteilles s'arrachant à 14.000 euros aux enchères, parfois jusqu'à 30.000 euros.



Des grands crus devenus tellement inabordables que les Français n'ont plus les moyens de les boire. C'est fascinant de voir le décalage entre les gratte-ciels de Hong Kong et par exemple, la propriété d'Eric Rousseau, célébrissime producteur puriste qui s'obstine à vouloir une petite récolte.

Il vend ses bouteilles entre 30 et 60 euros alors que la bouteille vaut entre 1.000 à 5.000 euros en Chine. On découvre des entrepôts asiatiques spécialisés où les grands crus sont stockés par palettes entières. Le reportage est génial et il est à suivre à partir de 21 heures.

En face, M6 diffuse l'excellent film de super héros Deadpool. Ryan Reynolds crève l'écran dans cette adaptation Marvel.