Programme TV : ce soir, "Recherche appartement ou maison" et "Le plus grand cabaret du monde"

publié le 26/06/2018 à 18:00

Concurrence difficile pour Patrick Sébastien en cette soirée du mardi 26 juin. Sur M6, Stéphane Plaza anime un nouveau numéro de Recherche appartement ou maison. Le célèbre agent immobilier vient aide de nouveaux couples qui souhaitent vendre ou acheter une propriété. Du côté de France 3, on assiste à la fin du feuilleton à succès Tandem tandis que sur TF1, les fans du mondial de foot assisteront au match à gros enjeu Nigeria-Argentine.



Face à cette variété d'émissions, on retrouve Le plus grand cabaret du monde animé par Patrick Sébastien, diffusé exceptionnellement ce mardi. Une programmation particulière dont s'interroge l'animateur qui est plutôt agacé. En effet, l'émission diffusée ce soir était en effet prévue il y a 2 mois, avec des invités faisant leur promo en avril dernier. "Je suis tombé de très très haut parce qu'on m'a jamais fait ça en trente ans", explique l'animateur. "Pour les artistes, décaler la promo de deux mois, ça n'a plus aucun sens".

Peu importe votre choix, ne loupez pas ensuite la retransmission du concert de Sylvie Vartan enregistré le 16 mars dernier au Grand Rex, avec un magnifique hommage à Johnny se terminant par une évocation de leur vie commune.