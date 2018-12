publié le 05/12/2018 à 11:39

Larmes et émotions pour cette dernière de Frédéric Lopez. L'animateur de Rendez-vous en terre inconnue a fait ses adieux à la présentation du programme, mardi 4 décembre 2018, en direct sur France 2. Après 14 ans à la tête de l'émission, l'homme de 51 ans a décidé de laisser sa place à Raphaël de Casabianca. L'audience était au rendez-vous puisque l'épisode a séduit plus de 5,7 millions de téléspectateurs et téléspectatrices.



Après la diffusion de l'épisode - tourné en Colombie avec l'astronaute Thomas Pesquet - l'animateur a tenu a remercier et saluer toutes ses équipes. De nombreuses personnalités (Muriel Robin, Gérard Jugnot ou encore Adriana Karembeu) ayant participé à son émission lui ont également préparé un long message. Très touché, Frédéric Lopez a eu du mal à contenir ses larmes.

"Je ne m'y attendais pas, je pensais que c'était impossible de réunir tous ces gens et je n'avais pas pensé au téléphone. Je vais me confondre en gratitude, mais je suis très très heureux d'être vivant et dans ce pays, d'avoir un public comme celui-là donc vraiment merci, merci à tous ces invités d'avoir fait confiance et d'être partis comme ça.(...) Tout ce que j'entends là me bouleverse", a déclaré l'animateur avant d'être grandement applaudi par le public.

Frédéric Lopez ne quitte pas totalement Rendez-vous en terre inconnue puisqu'il reste le producteur de l'émission. Son successeur Raphaël de Casabianca a déjà emmené le comédien Franck Gastambide en Inde.