Coronavirus : Kate Middleton lance un projet photo sur le confinement

publié le 07/05/2020 à 21:25

Véritable passionnée de photographie, Kate Middleton a pour habitude de capturer ses enfants à travers son appareil. Ce sont d'ailleurs ses propres clichés qui sont publiés annuellement sur les comptes officiels de la couronne britannique, pour donner des nouvelles de George, Charlotte et Louis.

C'est tout naturellement qu'en ces temps de confinement, la duchesse s'est alors consacrée davantage à sa passion et l'a ainsi liée à l'actualité. En collaboration avec la National Portrait Gallery, dont elle est l'une des mécènes, Kate Middleton souhaite mettre à l'honneur le courage et la force de la population pendant cette période de confinement, à travers la photographie.

Le projet baptisé "Hold Still" soit littéralement "tenir bon" en français, "a pour ambition de capturer un portrait de la Nation. Les photos reflètent la résilience et la bravoure, l'humour et la tristesse, la créativité et la gentillesse, la tragédie humaine et l'espoir", souligne la duchesse dans un post Instagram dédié au projet.

Une exposition virtuelle puis itinérante

Tout le monde peut participer à "Hold Still", professionnels comme amateurs, le projet est ouvert et accessible à tous. Seule contrainte à respecter impérativement, que votre portrait soit en adéquation avec l'une des trois catégories soumises : "aidants et héros", "votre nouvelle normalité" et "acte de gentillesse".

Parmi toutes les oeuvres reçues, une centaine de clichés seront sélectionnés. Une exposition virtuelle sera organisée dans un premier temps, avant qu'une exposition itinérante puisse se tenir dans plusieurs villes du Royaume-Uni, une fois la situation sanitaire améliorée. Vous avez jusqu'au 18 juin pour envoyer vos clichés.