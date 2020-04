publié le 08/04/2020 à 19:16

Confiné au Texas avec sa famille, Matthew McConaughey a décidé d'animer un bingo en ligne pour les pensionnaires de la maison de retraite de l’Enclave de Round Rock Senior Living, eux aussi confinés.

Comme l'explique le média américain CBS, les résidents et les résidentes de cette maison de retraite avaient demandé à Matthew McConaughey de les rejoindre le temps d'une partie de bingo en septembre dernier. Il aura fallu quelques mois et une pandémie pour que l'acteur réponde à leur invitation.

Matthew McConaughey anime donc cette partie tant attendue, en compagnie de sa famille : sa mère Kay, son épouse Camila et leurs enfants, les yeux rivés sur la caméra de son ordinateur. Face à eux, en virtuel, les seniors de l’Enclave de Round Rock Senior Living. "C'est un rêve devenu réalité ! Les résidents ont adoré voir Matthew et sa famille, et les entendre leur raconter tout ce qu'ils font pour traverser cette crise. Ça leur a donné de l'espoir et c'était l'énergie dont ils avaient besoin pour vaincre cette période d'isolement", explique Molly Davis Nedley, la directrice des ventes de la maison de retraite.

Après cette partie endiablée, les résidents et les résidentes ont posté une vidéo où ils ont remercié l'acteur et sa famille avec des pancartes. De beaux moments de solidarité pendant cette longue période de confinement.