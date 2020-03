publié le 16/03/2020 à 11:32

Décidément, l'épidémie de coronavirus et les conséquences qu'elle entraîne fait beaucoup réagir Matt Pokora. Début mars, le chanteur avait commenté l'annulation de sa tournée en critiquant les mesures mis en place par le gouvernement pour limiter la propagation du virus, notamment l'interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes (dans un premier temps). "Plus de 5.000 personnes, c'est risqué, mais 4.500 on est bon...", avait-il écrit.

Ce dimanche 15 mars, Matt Pokora semblait remonté contre la réaction de certaines personnes face à l'épidémie et au confinement. Le chanteur a partagé en story sur Instagram, la photo d'une cliente de supermarché, avec le caddie rempli de provisions.

"L'égoïsme : - tant que moi j'en ai plus qu'il n'en faut... les autres ce n'est pas mon problème...- On vous a dit, pas de fermeture de supermarchés !!!! Calmaaaa !", a écrit le chanteur, visiblement agacé de voir certaines personnes se ruer dans les rayons et provoquer des ruptures de stocks dans les magasins.

Ce lundi, il a de nouveau publié une story sur l'épidémie qui touche le pays mais cette fois pour témoigner son soutien au personnel hospitalier, "ces vrai(e)s héros", écrit-il.

Le chanteur a partagé la photo d'une cliente de supermarché, avec le caddie rempli de provisions. Crédit : Capture d'écran Instagram

Matt Pokora a apporté son soutien au personnel hospitalier Crédit : Capture Instagram