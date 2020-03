Coronavirus : comment s'organiser avec ses voisins pendant le confinement ?

publié le 17/03/2020 à 15:04

Lundi 16 mars le gouvernement a annoncé le confinement des Français pour une durée minimum de quinze jours, qui pourrait être renouvelée. Seuls quelques déplacement de première nécessité sont autorisés, le but étant de rester chez soi le plus possible afin d'éviter la propagation du coronavirus et traverser cette crise le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions.

Au vu de la situation inédite que nous traversons, vous avez peut-être besoin de solutions concrètes pour vous aider à faire face aux problématiques qui s’imposent à vous : livraison de courses, livraison de médicaments, garde d'enfants, cours à distance, services véhiculés, démarches administratives, ou encore sorties d’animaux.

Pour vous accompagner au mieux, RTL a noué un partenariat avec Allovoisins.com (leader en France des services de proximité entre habitants), qui a décidé de supprimer toutes les commissions prélevées sur les transactions effectuées par leurs 3,5 millions de membres. Vous pouvez ainsi désormais, gratuitement, faire appel à vos voisins et développer l’entraide de proximité, afin de traverser cette délicate période dans les conditions les plus favorables.