Chaque jour depuis le mardi 17 mars, début du confinement en France pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, au moins une personnalité raconte son quotidien sur RTL. Dimanche 5 avril, c'est l'humoriste de la radio Laurent Gerra qui s'est livré durant plus de 10 minutes.

"Je suis dans mon chalet en Savoie,raconte-t-il. Je dis toujours 'il y a pire quand même', parce que j'ai une belle vue, je vois des belles montagnes, je peux sortir un petit peu (...) C'est une expérience aussi. J'aimais déjà bien venir ici pour me ressourcer, mais alors là pour le coup on se ressource", s'amuse l'homme de 52 ans.

"Il fait assez froid, c'est pour ça que je vais chercher un peu de bois le matin, poursuit l'imitateur avant de se lancer dans une métaphore : je vis comme Charles Ingalls dans La Petite Maison dans la prairie".

"Comme le disait le professeur Kahn, ça peut être agréable aussi, confie aussi Laurent Gerra. C'est un état d'esprit, il faut un petit peu se conditionner au départ mais il y a des avantages, on lit un peu plus, on se concentre sur autre chose (...) J'en profite pour faire des choses que je n'avais pas le temps de faire. On fait la cuisine, un peu d'exercice et ça passe assez vite finalement une journée".

Le natif de Mézériat, dans le département de l'Ain, livre bien d'autres anecdotes puis explique sa nouvelle façon de travailler avec ses auteurs et Jade. "Grâce à la technique on peut tous se parler et être avec Yves Calvi tous les matins. Peut-être qu'on n'aurait pas pu le faire il y a 20 ans".