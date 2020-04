Le meilleur de Laurent Gerra avec Marc-Olivier Fogiel et Jean-Baptiste Guégan

publié le 05/04/2020 à 09:08

En cette période de crise, les réseaux sociaux permettent à nos animateurs préférés de rester en contact avec leur public, comme Marc-Olivier Fogiel, pour qui l'épidémie du franglais ne semble pas avoir disparue : "L'anglais c'est la langue de news, des breaking news (...) On va ajouter la "contagion room" pour les experts : ils sont experts en tout et viennent tous les jours donner leur avis sur tout".

Jean-Baptiste Guégan, sosie vocal de Johnny, remporte un énorme succès avec son album de chansons originales depuis son décès. "Guégannn, est-ce que Guégan m'entends ici-bas", s'écrie le vrai Johnny Hallyday, imité par Laurent Gerra. "J'ai entendu tes chansons à toi que tu chantes, on dirait des chansons à moi", confie le chanteur.

"Pas du tout, je suis content de te dire que dans mes prochaines chansons il y en a une qui s'appellera Allumez-le feu de cheminée, une autre qui s'appelle Requiem pour un clou, Poire c'est Poire aussi, Retiens la pluie et Les portes du supermarché", assure le sosie vocal de Johnny.