La chronique de Laurent Gerra du 2 avril 2020

publié le 02/04/2020 à 10:03

Bien que confiné chez lui, notre ami Jean-Piere Pernaut veille toujours à la bonne marche du journal de 13 heures dans lequel il intervient en visioconférence. "Et oui ma petite Jade, il faut rester bon pied bon oeil et fidèle au poste car, même en ces temps de confinement, l'actualité continue dans nos régions", confie l'animateur, imité par Laurent Gerra.

"Ces régions que nous aimons tant et qui ont pris l'épidémie à bras-le-corps. À la Rhinite-sur-Allier par exemple, dans le bonbonnier humide, le village le plus enrhumé de France, quand son coude est plein, il est permis d'éternuer sous son aisselle", raconte Jean-Pierre Pernaut. Il n'oublie pas non plus "les bistrots et les bars-tabac que nous aimons tant et où une grande partie de la population s'est confinée et attend la fin du confinement en grattant des Tac-O-Tac".

On retrouve aussi notre émission "Polémicons-Polémiconnes", l'émission de débats et de controverses animé par Jean-Michel Apathie. "Aujourd'hui nous allons parler du monde d'après le coronavirus. Tout le monde s'accorde à dire que rien ne sera plus comme avant", explique le journaliste. Il interroge notamment Jacqueline De la Ré, Parisienne expatriée sur l'île de Ré pendant le confinement.

Jean-Baptiste Guégan, sosie vocal de Johnny, remporte un énorme succès avec son album de chansons originales depuis son décès. "Guégannn, est-ce que Guégan m'entends ici-bas", s'écrie le vrai Johnny Hallyday, imité par Laurent Gerra. "J'ai entendu tes chansons à toi que tu chantes, on dirait des chansons à moi", confie le chanteur. "Pas du tout, je suis content de te dire que dans mes prochaines chansons il y en a une qui s'appellera Allumez-le feu de cheminée, une autre qui s'appelle Requiem pour un clou, Poire c'est Poire aussi, Retiens la pluie et Les portes du supermarché", assure le sosie vocal de Johnny.