publié le 05/07/2019 à 14:28

"Non, Nicolas Sarkozy n’a pas été retouché pour apparaître plus grand". Voilà le titre très direct d'un article paru sur le site du magazine Paris Match après la diffusion de la une très commentée du numéro 3660 avec Nicolas Sarkozy et Carla Bruni.

Sur cette couverture, on pouvait voir l'ancien président de la République au centre de la photo, souriant et vêtu d'une chemise blanche. Sa femme, chanteuse et ex-top model, avait sa tête reposant sur l'épaule de son époux. Le problème - et les internautes ne se sont pas fait prier pour noter ce détail - c'est que Nicolas Sarkozy, loin d'être plus grand que Carla Bruni, dépassait d'une tête sa femme. L'ancien chef de l'État mesure 1,66 mètre et l'ex-mannequin affiche un fier 1,75 mètre.

Immédiatement, le journal a été accusé d'avoir procédé à un curieux montage pour faire apparaître l'homme du couple comme plus grand et donc asseoir sa dominance. La polémique fut telle que Paris Match a publié un court article pour s'expliquer.

Carla Bruni: 1,75 m

Nicolas Sarkozy: 1,66 m



Paris Match-ismo pic.twitter.com/VjOsCgxDqu — Laura F. Arambarri (@LauraFArambarri) 4 juillet 2019

Une marche de différence

"Non, l’ancien président n’a pas été retouché pour paraître plus grand, justifie Paris Match. Lors de la séance, organisée fin juin, le couple a été photographié par Sébastien Valente à plusieurs endroits, chez eux à Paris, notamment sur les marches situées à l’extérieur, comme le montre la photo les montrant assis, ici publiée, et un autre cliché qui paraît dans le magazine. Nicolas Sarkozy se trouvait, sur l’image qui a été choisie pour la couverture, sur une marche plus haute que celle de son épouse".

Beaucoup de lecteurs ont raillé cette explication puisque rares étaient ceux qui imaginaient une retouche numérique de cette image. Beaucoup percevaient déjà un subterfuge bien plus traditionnel comme un escalier. Les faits sont toujours là : Carla Bruni est plus grande que Nicolas Sarkozy mais la photo ne montre pas cet état de fait qui n'a pourtant rien de honteux.

Hahaha ! Okay d'accord. "On a juste fait en sorte de manière naturelle que ce soit lui qui mesure 1,75m et elle 1,65m".

Si c'est vrai que c'est pas exactement un mensonge, cette représentation est tout de même fausse. Ne dites pas que vous ne l'avez pas fait exprès. — Matthieu G. (@MatthieuEdKT) 4 juillet 2019

La technique est fréquente pour les couples hétérosexuels où l'homme est plus petit que sa conjointe. Tom Cruise (1,70 m.) apparaissait plus grand que son ex-femme Katie Holmes (1,75 m.) sur les photos de leur mariage par exemple. L'acteur Humphrey Bogart (1,73) a utilisé des techniques similaires pour paraître plus grand que sa partenaire à l'écran Ingrid Bergman (1,75 m.) dans le chef d'œuvre Casablanca. Même cas pour le prince Charles et Diana Spencer (1,78 m.) qui faisaient la même taille dans la vie. Étrangement, le prince de Galles faisait toujours une tête de plus que son épouse sur les timbres ou les photos officielles...

They were the same height pic.twitter.com/I9YVAcU4hn — Philip N Cohen (@familyunequal) 18 mars 2017